brincando,-gato-pula-em-tutor,-que-se-desequilibra-e-cai-da-escada

Um homem do Reino Unido sofreu fraturas na coluna e no crânio após tropeçar em seu gato. Chris Rowley, 59, foi “atacado” pelo bichano enquanto descia as escadas de sua casa. O incidente também provocou sangue nos pulmões e outros ferimentos.

Entenda

Chris Rowley, músico profissional de Leicestershire, na Inglaterra, estava sozinho em casa com seu gato Eric, da raça Sphynx (conhecido por não ter pelos).

Em um certo momento, quando Chris descia as escadas da residência, o gato “agarrou” uma de suas pernas. Isso fez o homem se desequilibrar.

Chris caiu cerca de 14 degraus antes de chegar no chão, ficando incapaz de se mover.

O músico ficou sozinho por 14 horas até a esposa – que estava trabalhando como cuidadora de crianças – chegar e ligar para a emergência.

“Meu celular estava sem bateria, eu não conseguia me levantar. É a sensação mais difícil, é quase como claustrofobia, você não consegue sair, não consegue ir a lugar nenhum fisicamente, nem fazer nada”, contou Rowley ao jornal The Mirror.

No momento do incidente, o homem não sabia a dimensão dos ferimentos. No entanto, os paramédicos revelaram posteriormente que ele sofreu “uma fratura na coluna e no crânio, um osso quebrado no pescoço, nove costelas quebradas – cada uma com múltiplas fraturas – e um pouco de sangue nos pulmões”.

Chris foi transportado para a unidade de trauma, onde permaneceu por duas semanas. Eric Morecambe, por sua vez, saiu ileso. Apesar do ocorrido, Rowley não guarda nenhum ressentimento em relação ao seu gato, que estava apenas brincando com o tutor.

