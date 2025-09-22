Bruna Biancardi acusa Virginia de desrespeito e contesta versão sobre ligação para Neymar

Bruna Biancardi se manifestou nas redes sociais, nesta segunda (22/9), após a entrevista de Virginia Fonseca a Leo Dias. Nos comentários de um perfil no Instagram, Bruna afirmou ter sido “desrespeitada” pela influenciadora “dentro da própria casa” e negou que a ligação de madrugada para Neymar — citada por Virginia — tenha ocorrido da forma relatada.

Segundo Virginia, ela ligou diretamente para o jogador após um pedido “urgente” da assessoria sobre um leilão do Instituto Neymar Jr. Bruna, porém, rebateu: “Não foi uma situação isolada… Sobre a ligação: ela sabe que não foi assim”. Ela também criticou Leo Dias e pediu que seu nome e o de sua família não fossem mais mencionados. Por fim, disse que não resolve “problemas na internet, muito menos em entrevistas”.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet