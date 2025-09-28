28/09/2025
Bruna Griphao revela maior dificuldade para aprender a sambar: “Estava apavorada”

Escrito por Portal Leo Dias
Bruna Griphao foi anunciada como musa da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval 2026 e neste sábado (27/9), já marcou presença na quadra da escola para participar do primeiro compromisso com a agremiação vermelha e branca da zona norte carioca. Em entrevista ao portal LeoDias, representado pela repórter Monique Arruda, a atriz abriu o coração sobre o desafio.

Bruna afirmou que esta não é a primeira vez que vai estar na Marques de Sapucaí: “Já desfilei quando tinha 11 ou 10 anos de idade. Era bem neném. Eu desfilei no carro, mas desfilei”, recordou.

Bruna Griphao revela pressão estética
Bruna Griphao revela pressão estética
A ex-bbb revelou que aceitou o desafio por um motivo especial: “Eu queria muito estar aqui, é uma honra. Fui abraçada e as meninas da comunidade são maravilhosas. Mas uma coisa engraçada é que meu pai sempre frequentou o Salgueiro, ele morava na Tijuca. Então para ele foi um marco absurdo e ficou super emocionado”, disse.

Griphao está se preparando com aulas de samba para fazer bonito na avenida. “Estou amando e fazendo com o nosso mestre, Carlinhos Salgueiro.”

Ela ainda destacou a maior dificuldade na hora de aprender a sambar: “É o braço. No início eu estava apavorada, mas depois vi que é uma dificuldade geral. Nesse início tem também o nervosismo”, avaliou.

Bruna Griphao ainda contou como pretende lidar com as críticas: “Quando eu aceitei o convite, já sabia que isso ia acontecer. Então vim me preparando. Acho que tem comentários positivos e negativos, mas a gente tem que focar no que faz evoluir. Então se tiver critica constritiva eu vou acatar pra tentar melhorar”, concluiu.

