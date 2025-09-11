Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”

A cantora gospel Bruna Karla apresentou sua defesa no processo movido pela gravadora MK Music, que a acusa de descumprir obrigações contratuais e pede uma indenização que pode passar de R$ 2,5 milhões. No documento protocolado no fim de julho, a artista afirma que honrou o acordo durante 24 anos de relação exclusiva, gravou dezenas de faixas inéditas e três EPs, e que decidiu se posicionar após, segundo ela, sucessivas falhas de transparência da empresa.

O que a gravadora alega

A MK Music sustenta que a cantora não entregou o número de canções previsto e teria abandonado o contrato antes de cumpri-lo integralmente. Por isso, requer reparação financeira, além do reconhecimento do suposto descumprimento.

O que diz a defesa de Bruna Karla

Na peça, Bruna afirma:

que cumpriu as entregas e manteve exclusividade por mais de duas décadas;

que o contrato era desproporcional e desequilibrado , com prazos e obrigações que a prejudicavam;

que não havia prestação de contas clara sobre receitas, serviços e acordos firmados;

que, apesar do sucesso, recebia parcela “ínfima” da receita , classificando metaforicamente sua trajetória como um “quase trabalho escravo”;

que iniciou o vínculo aos 11 anos de idade , quando ainda era “inocente”, e que acabou “presa” a uma relação “quase forçada”;

e que a gravadora pode ter arrecadado cerca de R$ 30 milhões explorando seu trabalho ao longo do período.

E agora?

O caso segue em tramitação, sem decisão sobre mérito ou valores. A Justiça deverá analisar os argumentos das partes — tanto as cobranças da gravadora quanto as alegações de abusividade e falta de transparência levantadas pela artista.

Fonte: Coluna Fábia Oliveira (Metrópoles).

Redigido por ContilNet.