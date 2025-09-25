Bruna Marquezine na Itália! Confira fotos da viagem da atriz com Sasha Meneghel

Bruna Marquezine curtiu a Itália na companhia do casal Sasha Meneghel e João Lucas. O trio esteve em Puglia e registrou momentos em cenários paradisíacos. A atriz compartilhou fotos dos passeios no Instagram e recebeu uma chuva de comentários, inclusive da filha de Xuxa, de quem é amiga desde a infância. “Amo você e amei nossos dias”, escreveu a estilista, empresária e influenciadora digital.
Nas imagens publicadas na rede social em que tem mais de 44,7 milhões de seguidores, a artista surgiu no maior clima de verão. Ela posou tomando sorvete, curtindo a praia e na companhia de Sasha. Pontos turísticos da região também ganharam destaque no álbum de Bruna.
Veja as fotos
Os registros chamaram atenção dos internautas, que não economizaram nos elogios à atriz. “A carinha de menina leve e feliz. A leveza de quem realmente é feliz é diferente, os olhos têm um brilho diferente”, comentou uma seguidora. “Bruna realmente é a mulher mais linda do mundo!”, escreveu outra. O visual da artista, que foi fotografada de biquíni, também não passou batido. “Deve ser tão bom ser Bruna Marquezine. Sem falar que esse corpo está espetacular… E natural, tem que respeitar”, disse uma fã.
A atriz, que está com 30 anos, não assumiu nenhum relacionamento nos últimos meses, mas algumas pessoas especulam que ela tenha reatado com o ator João Guilherme.