Bruna Marquezine na Itália! Confira fotos da viagem da atriz com Sasha Meneghel

Bruna Marquezine curtiu a Itália na companhia do casal Sasha Meneghel e João Lucas. O trio esteve em Puglia e registrou momentos em cenários paradisíacos. A atriz compartilhou fotos dos passeios no Instagram e recebeu uma chuva de comentários, inclusive da filha de Xuxa, de quem é amiga desde a infância. “Amo você e amei nossos dias”, escreveu a estilista, empresária e influenciadora digital.

Nas imagens publicadas na rede social em que tem mais de 44,7 milhões de seguidores, a artista surgiu no maior clima de verão. Ela posou tomando sorvete, curtindo a praia e na companhia de Sasha. Pontos turísticos da região também ganharam destaque no álbum de Bruna.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Atriz Bruna Marquezine compartilhou fotos curtindo praia na Itália Crédito: Reprodução Instagram @brunamarquezine Atriz Bruna Marquezine compartilhou fotos curtindo praia na Itália Crédito: Reprodução Instagram @brunamarquezine Atriz Bruna Marquezine compartilhou fotos curtindo praia na Itália Crédito: Reprodução Instagram @brunamarquezine Atriz Bruna Marquezine compartilhou fotos curtindo praia na Itália Crédito: Reprodução Instagram @brunamarquezine Atriz Bruna Marquezine compartilhou fotos curtindo praia na Itália Crédito: Reprodução Instagram @brunamarquezine Atriz Bruna Marquezine compartilhou fotos curtindo praia na Itália Crédito: Reprodução Instagram @brunamarquezine Voltar

Próximo

Os registros chamaram atenção dos internautas, que não economizaram nos elogios à atriz. “A carinha de menina leve e feliz. A leveza de quem realmente é feliz é diferente, os olhos têm um brilho diferente”, comentou uma seguidora. “Bruna realmente é a mulher mais linda do mundo!”, escreveu outra. O visual da artista, que foi fotografada de biquíni, também não passou batido. “Deve ser tão bom ser Bruna Marquezine. Sem falar que esse corpo está espetacular… E natural, tem que respeitar”, disse uma fã.

A atriz, que está com 30 anos, não assumiu nenhum relacionamento nos últimos meses, mas algumas pessoas especulam que ela tenha reatado com o ator João Guilherme.