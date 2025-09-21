Bruninho acredita em reformulação do Brasil após eliminação no Mundial

Ex-capitão da Seleção Brasileira de Vôlei, Bruninho viu de longe a eliminação precoce da Amarelinha no Mundial de Vôlei, ainda na fase de grupos. No entanto, apesar de frustrado, o levantador acredita que o país está no caminho certo e que o resultado não condiz com desempenhos recentes.
“É lógico que é um resultado frustrante. É triste. Tenho vários amigos lá [na Seleção], meu pai [Bernadinho, treinador do Brasil]. A gente conversou um pouco e é difícil falar nesse momento. Mas acho que é um resultado que não condiz com o que esse equipe demonstrou durante essa temporada. O esporte é cruel, ele é feito de momentos”, disse Bruninho, em entrevista exclusiva ao Metrópoles.
O multicampeão ainda lamentou, já que acreditava numa medalha. No entanto, na derrota para a Sérvia por 3 sets a 0, que acabou responsável pela eliminação da Seleção, Bruninho diz acreditar que foi uma partida brilhante dos europeus. “Teve muito mais méritos que deméritos do Brasil”.
“Eu acho que vários jovens se consolidaram essa temporada. Caras que tiveram mais oportunidades. Jogadores experientes que se tornaram líderes, que vêm crescendo também. Eu acho que o time está no caminho certo. Esse resultado, por mais frustrante que seja, por pior que seja, acho que ele não condiz com o que o time demonstrou durante toda a temporada, então acredito nessa reformulação e a gente tem tudo para crescer ainda mais e evoluir nestes próximos anos”, completou.