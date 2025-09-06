Bruninho Samúdio segue brilhando no futebol e foi convocado para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-15. Essa é a terceira vez que o goleiro é chamado para a Seleção Brasileira. Pelo Instagram, a avó do jovem, Sônia Moura, se derreteu pelo neto.

“Que emoção ver isso! É incrível ver você crescendo e se destacando no futebol, a terceira convocação para Seleção Brasileira é um reconhecimento do seu esforço e dedicação. Estou muito orgulhosa de você e ansiosa para ver seus próximos passos no esporte”, destacou.

Bruninho Samudio é goleiro do Botafogo.

Bruninho assinou com o Botafogo

Bruninho Samúdio é convocado para o Sul-Americano e avó comemora

Ela ainda destacou a jornada de Bruninho no futebol. “O caminho até aqui não foi fácil, mas cada obstáculo superado tornou a conquista ainda mais gratificante. A perseverança e a sua determinação foram fundamentais para chegar onde está agora. Continue firme nos seus objetivos. PARABÉNS ! Que Deus abençoe sua jornada”, completou. Vale lembrar que Sônia ficou responsável pela criação do garoto após o assassinato de Eliza Samúdio.

A estreia da Seleção Brasileira na competição acontece no dia 26 de setembro, contra o Peru. Depois, a Amarelinha enfrenta Equador, Colômbia e Venezuela. A final está marcada para o dia 6 de outubro.