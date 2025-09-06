Bruninho Samúdio segue brilhando no futebol e foi convocado para a disputa do Campeonato Sul-Americano Sub-15. Essa é a terceira vez que o goleiro é chamado para a Seleção Brasileira. Pelo Instagram, a avó do jovem, Sônia Moura, se derreteu pelo neto.
“Que emoção ver isso! É incrível ver você crescendo e se destacando no futebol, a terceira convocação para Seleção Brasileira é um reconhecimento do seu esforço e dedicação. Estou muito orgulhosa de você e ansiosa para ver seus próximos passos no esporte”, destacou.
4 imagensFechar modal.1 de 4
Bruninho Samudio é goleiro do Botafogo.
Reprodução / Instagram2 de 4
Bruninho assinou com o Botafogo
Henrique Lima/ BFR3 de 4
Bruninho Samúdio é convocado para o Sul-Americano e avó comemora
Reprodução/Instagram4 de 4
Divulgação / Botafogo
Leia também
-
Cartolouco recebeu mensagem de Bruno após entrevista com Bruninho
-
Bruninho Samudio, filho de Eliza, é convocado para a Seleção Sub-15
-
Goleiro Bruno tenta reaproximação com o filho, Bruninho Samudio
-
Filho do goleiro Bruno e Eliza Samudio, Bruninho fecha com time do Rio
Ela ainda destacou a jornada de Bruninho no futebol. “O caminho até aqui não foi fácil, mas cada obstáculo superado tornou a conquista ainda mais gratificante. A perseverança e a sua determinação foram fundamentais para chegar onde está agora. Continue firme nos seus objetivos. PARABÉNS ! Que Deus abençoe sua jornada”, completou. Vale lembrar que Sônia ficou responsável pela criação do garoto após o assassinato de Eliza Samúdio.
Ver essa foto no Instagram
Uma publicação compartilhada por Sonia Fatima Moura (@soniafatimaa2018)
A estreia da Seleção Brasileira na competição acontece no dia 26 de setembro, contra o Peru. Depois, a Amarelinha enfrenta Equador, Colômbia e Venezuela. A final está marcada para o dia 6 de outubro.