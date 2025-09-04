Bruno Henrique é condenado a 12 jogos de suspensão e multa em julgamento de apostas

“Gostaria de reafirmar a minha inocência e dizer que confio na justiça desportiva. Jamais cometi as infrações que estou sendo acusado. Meus advogados estão aí e falarão por mim durante a defesa do processo. Faço questão de mostrar o meu respeito e a minha total confiança nesse tribunal. Que tudo transcorra de forma leve e justa.”

No julgamento, o relator pontuou que relatórios internacionais revelaram movimentações incomuns em plataformas como Betano e Galera Bet. As apostas, feitas em contas recém-criadas em Belo Horizonte, foram registradas na véspera do jogo, prevendo que o atacante receberia o cartão amarelo.

Entre os apostadores estavam o irmão do jogador, Wander, a mulher dele, Ludmila, e amigos como Claudinei Bassan e Andryl Sales Nascimento dos Reis — todos denunciados pela Procuradoria. O relatório mostrou trocas de mensagens entre Bruno Henrique e Wander, extraídas de celulares apreendidos pela PF.

O relatório da PF concluiu a existência de fraude em competição esportiva e estelionato, com uso de informação privilegiada para obtenção de vantagem econômica em prejuízo das operadoras de apostas. A acusação requereu que as sanções tenham validade internacional, com base no artigo 70.1 do Código Disciplinar da FIFA. A entidade máxima do futebol estabelece prazo de prescrição de dez anos para casos de manipulação de resultados.

A defesa do atacante argumenta que a conduta se enquadra em “estratégia esportiva comum” — quando atletas forçam cartões para cumprir suspensão em jogos menos relevantes e retornar em partidas decisivas. O jogador apresentou documentos ao inquérito disciplinar sustentando a atipicidade da conduta e citou reportagens que normalizam a prática no futebol. Seus advogados também entraram com um habeas corpus na Justiça comum, sem sucesso, para tentar trancar o inquérito policial.