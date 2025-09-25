BSB Fight 2 recebe visitas de alunos de escolas do Paranoá

Palco das lutas que valem cinturões no maior evento de MMA do Distrito Federal, a serem disputadas no próximo sábado (27/9), a segunda edição do BSB Fight teve início nesta quinta-feira (25/9). Realizado no estacionamento da Administração Regional do Paranoá, o evento com parceria do Metrópoles começou com uma iniciativa social e a vibração da criançada. Alunos de escolas da região administrativa fizeram uma visita ao espaço e aprenderam o quanto o esporte pode mudar vidas.

Em dois turnos, na parte da manhã e da tarde, os estudantes se depararam com um octógono assim que chegaram no local. Eles não escondiam a emoção de ver ao vivo e em cores o ambiente dos combates.

Acompanhados pelos professores, as crianças e adolescentes se sentaram nas arquibancadas. Todos receberam um kit de café da manhã, com suco, biscoito salgado, banana e paçoca. Ao transitarem pelo ambiente, os lutadores foram ovacionados pela animadíssima garotada.

Maior evento de MMA do DF acontecerá entre os dias 25 e 27 de setembro, no Paranoá

Lutas do card principal terão transmissão no YouTube do Metrópoles

O evento acontece no estacionamento da Administração Regional do Paranoá, localizado na avenida Central da cidade

A competição terá 30 lutas, divididas entre MMA amador e profissional, jiu-jitsu e boxe, além de contar com disputas por cinturão

Ao longo de toda a visita, os idealizadores do BSB Fight 2 fizeram questão de ressaltar que o evento é inclusivo. Todo o espaço conta com rampas de acessibilidade e os momentos têm audiodescrição para pessoas com deficiência visual. Um dos organizadores do torneio, Roger Vieira frisou ser “gratificante ver o sorriso das crianças”. Na avaliação dele, essa ação social é uma maneira de devolver para a sociedade tudo o que a arte marcial lhe proporcionou.

“Costumo dizer que criei os meus próprios ídolos, que são os meus atletas. Ver o pessoal pedindo para tirar foto com os meus atletas, que fui eu que ensinei, que ajudei cada um a chegar onde eles chegaram, é muito gratificante para mim. E poder devolver isso para a sociedade é um valor enorme”, defendeu o coidealizador do BSB Fight.

Roger mergulhou nas artes marciais na adolescência e, atualmente, está na função de treinador. Uma das lutadoras instruídas por ele é Carol Foro, recém-contratada do UFC.

Também organizador da competição, Giliard Silva declarou que o BSB Fight é um “evento de grande proporção”, e que também busca atender as comunidades do Distrito Federal. “Teve a primeira edição no Guará; e a segunda, no Paranoá. Tivemos essa iniciativa de buscar as escolas locais para as crianças entenderem como funciona o esporte e que vidas podem ser mudadas por meio dele”, salientou. De acordo com o idealizador, a ação social com os alunos foi uma “festa”.

BSB Fight 2

No octógono, os atletas Erivan Pereira, Flávio Pinho, Daniel Alves, Carol Foro e Jéssica Ricarte conversaram com os estudantes sobre o envolvimento com o esporte e recordaram o início da carreira.

Ao término do bate-papo, os lutadores convocaram os alunos para fazer cinco filas de um lado e do outro do ambientes das lutas. Sob a direção do treinador Roger Vieira, a criançada aprendeu a passada no MMA e o jab direto, considerado um golpe potente da arte marcial.

Atletas lutam no octógono

Jessica Ricarte

Atletas lutam no octógono

Jessica Ricarte e Flávio Pinho

Atletas lutam no octógono

Atletas lutam no octógono

Estudante do 5º ano G da Escola Classe do Paranoá, Cauã Gonçalves, de 10 anos, não perdeu tempo na hora de aprender mais sobre o esporte. Em conversa com a coluna Claudia Meireles, o garoto revelou gostar bastante do universo de lutas e que o BSB Fight estava incrível. Aluna do 5º ano C da Escola Classe 03 da região administrativa, Laura Cunha confessou que toda a sala de aula ficou “contente” ao ser convidada para participar da iniciativa do evento.

Os atletas escolheram alunos para subirem ao octógono e, juntos, simularem uma luta. Entre os eleitos, estiveram Fabrício Miguel, da Escola Classe 01 do Paranoá, e Lucas Emanuel, do Centro Educacional 2. Nas arquibancadas, os amigos de turma torceram pelos colegas durante os embates. Para finalizar toda a programação da ação social, os atletas foram para uma disputa, com direito a golpes e nocautes. Os convidados mirins aplaudiram os vitoriosos dos duelos.

Atletas escolhem alunos para subirem ao octógono e, juntos, simularem uma luta

Garotinho se diverte no octógono

Atletas escolhem alunos para subirem ao octógono e, juntos, simularem uma luta

Atletas escolhem alunos para subirem ao octógono e, juntos, simularem uma luta

Atletas escolhem alunos para subirem ao octógono e, juntos, simularem uma luta

Atletas escolhem alunos para subirem ao octógono e, juntos, simularem uma luta

Professora da Escola Classe Sobradinho dos Melos, Eliane Carvalho descreveu a iniciativa do BSB Fight com os estudantes como “essencial”: “O evento despertou o interesse neles pelo esporte. Eles passaram a ver a importância de aprender uma luta e de respeitar o outro”. No ponto de vista de Renata Lima, educadora da Escola Classe 01 do Itapuã, o evento ensinou não só a arte marcial, mas também a importância da disciplina. “Todos vieram bastante ansiosos e animados para o evento”, detalhou.

BSB Fight

No próximo sábado (27/9), acontecem as lutas da segunda edição do BSB Fight, maior evento de MMA de Brasília e um dos principais da região Centro-Oeste. Os combates acontecerão no estacionamento da Administração Regional do Paranoá, localizado na avenida Central da cidade, a partir das 15h, e terão transmissão no canal do YouTube do Metrópoles.

A competição, que é uma realização do Inbras, IDS e Sol Nascente, e conta com o apoio da Secretaria de Turismo do GDF e do Ultrabox, terá 30 lutas, divididas entre MMA amador e profissional, jiu-jitsu e boxe, além de contar com disputas por cinturão. A entrada é franca, mediante a retirada de ingressos na plataforma Sympla.

Assista ao vídeo com melhores momentos das visitas das crianças e adolescentes ao BSB Fight 2:

Agora, veja os cliques dos fotógrafos Wey Alves, Nina Quintana, Matt Ferreira e Augusto Costa:

Nina Quintana e Marina Ferreira

Para saber mais, siga o perfil de Vida&Estilo no Instagram.