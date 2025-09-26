bsb-fight:-confira-como-foram-as-pesagens-e-encaradas-nesta-sexta

Nesta sexta-feira (26/9), foram realizadas as pesagens e as encaradas da segunda edição do BSB Fight, maior evento de MMA de Brasília e um dos principais da região Centro-Oeste. Tanto as pesagens quanto as encaradas foram realizadas no estacionamento da Administração Regional do Paranoá, localizado na avenida Central da cidade. O local também será o palco das lutas neste sábado (27/9). O evento terá transmissão no canal do YouTube do Metrópoles.
Veja como foram as encaradas:
A competição, que é uma realização do Inbras, IDS e Sol Nascente, e conta com o apoio da Secretaria de Turismo do GDF e o apoio do Ultrabox, terá 30 lutas, divididas entre MMA amador e profissional, jiu-jitsu e boxe, além de contar com disputas por cinturão. A entrada é franca, mediante a retirada de ingressos na plataforma Sympla.
A partir das 15h, o público acompanhará desde as preliminares até os duelos finais. A expectativa é reunir uma grande plateia no Paranoá, com fervor local e atenção ao espetáculo de lutas.
Serão 30 embates programados, incluindo três lutas juvenis e confrontos de base, e quatro lutas pelo cinturão nos combates mais esperados da noite:
- Mamute x Daniel Bucher – 22h50
- Wanderson F. x Marcelo Romero – 23h10
- Jefferson x Alex Marreta – 23h30
- Carlos Alexandre x Marcelino – 23h50
Além dos combates, quem passar pela estrutura terá à disposição uma praça de alimentação com várias opções, um espaço de convivência e o som ficará a cargo do Dj Nilo Zika.