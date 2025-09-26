26/09/2025
Universo POP
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos
Final de “Casamento às Cegas 50+” gera reações na web: “Em choque”
Pai de Viih Tube pode ter cachê de A Fazenda 17 penhorado para quitar dívida

BSB Fight: confira como foram as pesagens e encaradas nesta sexta

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
bsb-fight:-confira-como-foram-as-pesagens-e-encaradas-nesta-sexta

Nesta sexta-feira (26/9), foram realizadas as pesagens e as encaradas da segunda edição do BSB Fight, maior evento de MMA de Brasília e um dos principais da região Centro-Oeste. Tanto as pesagens quanto as encaradas foram realizadas no estacionamento da Administração Regional do Paranoá, localizado na avenida Central da cidade. O local também será o palco das lutas neste sábado (27/9). O evento terá transmissão no canal do YouTube do Metrópoles.

Leia também

Veja como foram as encaradas:

A competição, que é uma realização do Inbras, IDS e Sol Nascente, e conta com o apoio da Secretaria de Turismo do GDF e o apoio do Ultrabox, terá 30 lutas, divididas entre MMA amador e profissional, jiu-jitsu e boxe, além de contar com disputas por cinturão. A entrada é franca, mediante a retirada de ingressos na plataforma Sympla.

A partir das 15h, o público acompanhará desde as preliminares até os duelos finais. A expectativa é reunir uma grande plateia no Paranoá, com fervor local e atenção ao espetáculo de lutas.

Serão 30 embates programados, incluindo três lutas juvenis e confrontos de base, e quatro lutas pelo cinturão nos combates mais esperados da noite:

  • Mamute x Daniel Bucher – 22h50
  • Wanderson F. x Marcelo Romero – 23h10
  • Jefferson x Alex Marreta – 23h30
  • Carlos Alexandre x Marcelino – 23h50

Além dos combates, quem passar pela estrutura terá à disposição uma praça de alimentação com várias opções, um espaço de convivência e o som ficará a cargo do Dj Nilo Zika.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost