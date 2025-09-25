25/09/2025
BTS, Leonardo DiCaprio e mais: veja os filmes que estrearam no cinema e streaming

Escrito por Portal Leo Dias
Nesta quinta-feira (25/9), o cinema e o streaming se renovam com uma série de estreias que prometem agradar a todos os públicos. O portal LeoDias selecionou alguns dos principais destaques, que vão desde o retorno de Leonardo DiCaprio nas telonas até um romance intenso, com “June e John”, na Prime Video. Confira as opções para aproveitar no fim de semana!

Cinema

“Uma Batalha Após a Outra”

Leonardo DiCaprio está de volta às telonas! Em “Uma Batalha Após a Outra”, o astro interpreta Bob Ferguson, um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para resgatar a filha de um poderoso inimigo. O longa é dirigido por Paul Thomas Anderson e o elenco conta com Sean Penn, Teyana Taylor e Chase Infiniti.

Veja as fotos

Foto/IMdb
“Uma Batalha Após a Outra” está entre os lançamentos da semanaFoto/IMdb
Foto/IMdb
“Zoopocalipse – Uma Aventura Animal” está entre os lançamentos da semanaFoto/IMdb
Foto/IMdb
“BTS 2019 ‘Speak Yourself’ London Remastered” está entre os lançamentos da semanaFoto/IMdb
Foto/Imdb
“June & John” está entre os lançamentos da semanaFoto/Imdb
Foto/Imdb
“French Lover” está entre os lançamentos da semanaFoto/Imdb

“Zoopocalipse – Uma Aventura Animal”

Depois que um meteoro atinge um zoológico, os animais começam a se transformar em zumbis. Entre os sobreviventes estão o leão-da-montanha Dan e a loba Gracie, que se unem a outros animais para conter a contaminação e restaurar a ordem no zoológico. A história é apresentada em uma animação colorida e cativante.

“BTS 2019 ‘Speak Yourself’ London Remastered”

O show do BTS, primeiro grupo coreano a se apresentar como atração principal no estádio Wembley, em Londres, promete agradar os fãs de K-pop . No registro, os idols entregam uma experiência espetacular sobre o significado da existência, com produção de alto nível e projeções em LED sob um céu estrelado.

Streaming

“June e John” – Prime Video

“June e John” narra um romance intenso. John, preso a uma rotina sem graça e acomodada, vê sua vida virar do avesso ao conhecer June, uma mulher misteriosa, vibrante e cheia de energia. Fascinado, ele se lança em uma paixão que o tira da monotonia e o coloca diante de riscos, descobertas e reviravoltas. Pela primeira vez, o rapaz encontra propósito: viver o amor com toda a intensidade.

“French Lover” – Netflix

“French Lover” acompanha Abel Camara, um ator consagrado que, em meio a magia de Paris, na França, se apaixona por uma garçonete cheia de infortúnios. O encontro improvável dá início a uma paixão arrebatadora, mas a fama, os holofotes e as diferenças de mundos podem colocar tudo em risco. A trama é estrelada por Omar Sy e Sara Giraudeau.

