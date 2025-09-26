BTS Movies Weeks transforma o Via Verde Shopping em ponto de encontro de fãs

De 24 de setembro a 5 de outubro, o Via Verde Shopping entra no ritmo do K-pop com o BTS Movies Weeks, em cartaz no Cine Araújo. A parceria entre o shopping e o cinema promete transformar o espaço em um verdadeiro ponto de encontro para os fãs da banda.

Quem for assistir às sessões poderá aproveitar um backdrop exclusivo para fotos, perfeito para registrar a experiência e compartilhar nas redes sociais. Além disso, os ingressos dão direito a cards colecionáveis, que tornam o momento ainda mais inesquecível para os admiradores do grupo.

E para deixar o evento ainda mais especial, a praça de alimentação preparou ofertas temáticas em parceria com marcas queridas do público:

Dan Juan – 15% de desconto em todo o cardápio (exceto bebidas).

Milky Moo – Milky Shake Pintadinha (sorvete de baunilha com ovomaltine) com preços promocionais: pequeno por R$ 18 (300 ml), médio por R$ 23 (500 ml) e grande por R$ 27 (700 ml).

Bubble Mix – Yakult Maçã Verde ou Yakult Cranberry por R$ 20.

Com uma programação pensada para oferecer momentos únicos de lazer, cultura e diversão, o Via Verde Shopping se transforma em palco de experiências que conectam gerações e celebram paixões que atravessam fronteiras, aproximando ainda mais o público do universo BTS.

