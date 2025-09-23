23/09/2025
Buchecha conta como lida com a saudade de Claudinho: “Difícil realmente de apagar”

buchecha-conta-como-lida-com-a-saudade-de-claudinho:-“dificil-realmente-de-apagar”

No programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, desta terça-feira (23/9), o cantor Buchecha falou sobre sua amizade com Claudinho, parceiro de infância e carreira, que faleceu há mais de 20 anos, e compartilhou como lida com a saudade do amigo.

“É uma gaveta que a gente até evita abrir. Eu penso nele quando estou comigo mesmo. Quando estou muito sozinho vem essas lembranças todas de como ele era. Ele era muito inquieto, sarcástico, sagaz, brincalhão e é uma pessoa difícil realmente de apagar”, declarou o artista.

Buchecha ressaltou que faz questão de não esquecer de Claudinho: “E eu nem quero [apagar da memória], porque me faz bem lembrar dele em vários momentos do dia. Ele brincava e se divertia”, disse ele.

O cantor recordou que Claudinho esbanjava alegria: “Eu lembro de um episódio de que a gente tinha sofrido um processo do antigo empresário e foi a primeira vez que nos apresentamos em frente para um juiz. Eu estava com um medo, ficava ali todo nervoso. Mas na saída tinha imprensa esperando do lado de fora e ele com aquele “Q” de loucura, falou assim: ‘a gente não vai sair daqui tenso, não. Vamos sair dançando, se divertindo, porque tem que levar alegria para a galera’. E a gente saiu dançando a música “Xereta”, fazendo graça já no corredor do fórum”, relembrou o artista.

