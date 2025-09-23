Buchecha lança projeto para apoiar novos artistas e fala de nova música “Barra de Notificação”

23/09/2025
Universo POP
Escrito por Portal Leo Dias
buchecha-lanca-projeto-para-apoiar-novos-artistas-e-fala-de-nova-musica-“barra-de-notificacao”

Buchecha foi o convidado do programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, nesta terça-feira (23/9). O cantor deu detalhes de sua iniciativa para ajudar novos cantores a terem visibilidade no mundo da música e ainda comentou sobre a nova canção de trabalho, intitulada “Barra de Notificação”.

“Esse ano a gente está trabalhando bastante e eu fiz um projeto com essa questão das redes sociais, por exemplo, que nos permite fazer interações com nosso público. E com isso a gente acabou descobrindo novos parceiros da música”, iniciou ele.

Buchecha contou como nasceu a vontade de ajudar os artistas que estão começando no mercado musical: “Eu e minha equipe criamos um projeto onde a gente dá novas oportunidades para novos artistas. Artistas que as vezes não tem toda a visibilidade e querem uma oportunidade para fazer uma parceira. Criei esse projeto, tipo um “Buchecha convida” e fiz algumas músicas.”

A canção mais recente, chamada “Barra de Notificação”, foi gravada com o grupo de Pagode que Pega. “É uma troca. Eu acabo ajudando eles pelos anos de carreira e influencia que eu tenho, mas também me traz uma jovialidade no meu trabalho e um vigor”, afirmou Buchecha.

