23/09/2025
Buchecha revela “premonições” de Claudinho sobre a própria morte: “Existiam sinais”

Em 2002, o acidente que tirou a vida de Claudinho, da dupla com Buchecha, impactou toda a música brasileira. Em entrevista a Flávio Ricco, na LeoDias TV, o parceiro do cantor revelou que não acreditava que Claudinho sabia da própria morte, mas confessou que dividiu momentos com o falecido amigo que pareciam “sinais” do trágico destino que o aguardava.

“Quando a gente faz um retrospectiva nos parece que existia algum sinal”, contou Buchecha. “Parecia que ele sabia de alguma coisa. Eu costumo dizer que nada é por acaso, e que a gente não tem poder resolutivo de nada, porque quem manda é Deus, então só tinha que aceitar”, confessou.

Se você assistiu ao filme “Nosso Sonho” (2023), com certeza já ficou a par dos supostos sinais que Claudinho teria tido do próprio destino. Como por exemplo, quando ele preparou uma homenagem para o aniversário de quinze anos da filha, Andressa Mattos, na época com quatro anos.

“Ele autografou alguns CDs da dupla e pediu para eu entregar para a filha dele quando ela fizesse quinze anos. Uma loucura, né? E eu falei ‘entrega você’, mas ele tinha essas coisas, como se ele pressentisse”, ressaltou.

A morte do cantor ocorreu no dia 13 de julho de 2002, quando os cantores estavam rumo a cidade de Lorena (SP) para turnê de divulgação do álbum “Vamos Dançar”. Uma semana antes da morte do amigo, Buchecha disse que o amigos estava “inquieto” e agindo de forma incomum.

“Antes de falecer, a gente foi parar para comer e ele falou ‘sinto uma inquietação, como se Deus estivesse falando comigo. Eu preciso ficar mais perto dele. Quero orar’. E eu falei ‘tá bom, vamos orar’. Isso foi no domingo”, relembrou.

“Na sexta-feira, era Sexta-Feira Treze, 13 de julho, ele faleceu. Eu tava na van junto com a equipe. A princípio ele não queria ir [na viagem], mas me ligou dizendo que ia no carro dele junto com o assessor. E ele tinha acabado de comprar o carro naquela semana”, completou.

