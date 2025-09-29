Cabos de energia furtados no DF têm extensão de 500 campos de futebol

A problemática da iluminação pública precária do Distrito Federal vem aumentando e afetando os brasilienses cada vez mais, entretanto, segundo a CEB IPes – responsável pela iluminação pública do DF – há uma justificativa majoritária da situação: furtos sistemáticos de cabos e equipamentos.

Até julho deste ano, segundo a companhia, foram furtados 57 km de cabos em todo o DF — o equivalente a 500 campos de futebol alinhados — com prejuízo estimado em R$ 1,1 milhão.

“Esses crimes têm se disseminado de forma contumaz, afetando diretamente a prestação dos serviços e comprometendo o funcionamento regular da rede de iluminação”, explicou a CEB em nota.

Ela ainda ressalta que, no ano passado, no mesmo período, foram registrados 39 km de cabos furtados no DF, com perdas aproximadas de R$ 772 mil, ou seja, houve um aumento de 46% de casos de furtos na região. “As quadras 700 e 900, tanto na Asa Sul quanto na Asa Norte, são as mais visadas pelos criminosos especializados neste tipo de ação”, acrescentou a companhia.

A falta de iluminação traz aos brasilienses sentimentos como de insegurança. medo, indignação e até mesmo revolta. O Metrópoles percorreu vários pontos em que, durante a noite, só é possível enxergar os faróis dos carros que passam pelas vias.

Nos arredores do Estádio Mané Garrincha, por exemplo, um autônomo, identificado como Cleanto Araújo Ferreira, 47 anos, afirmou que passa pelo local todos os dias e sempre nota a falta de iluminação. “A escuridão é um problema grave, principalmente nesta área”, reclamou.

Na W3 Norte, na altura da 714, há uma parada de ônibus que, atualmente, é iluminada somente graças a uma banca que fica atrás do ponto. Dona do estabelecimento há mais de 30 anos, Maria Celizene, 51, afirmou que o problema começou há cerca de um mês, quando teve início a obra de revitalização das calçadas.

Já no outro extremo do Plano Piloto, o aposentado Arquibaldo Fraga, 77, morador da 715 Sul, também convive com o breu, bem em frente à sua casa. Segundo ele, alguns postes pararam de funcionar, e técnicos consertaram somente alguns deles, deixando outros para trás.

Perguntado sobre a situação dos seguintes locais, a CEB respondeu sobre a situação de cada um:

715 Sul, fim do Eixão e entrada da EPGU : na quadra citada, os cabos, como dito acima, foram furtados, assim como luminárias foram vandalizadas. Já o fim do Eixão Sul e a entrada da EPGU têm se tornado local crítico de furto de cabos, o que compromete a prestação de serviço e a manutenção, uma vez que a manutenção da companhia não consegue acompanhar a velocidade em que os crimes são cometidos;

: na quadra citada, os cabos, como dito acima, foram furtados, assim como luminárias foram vandalizadas. Já o fim do Eixão Sul e a entrada da EPGU têm se tornado local crítico de furto de cabos, o que compromete a prestação de serviço e a manutenção, uma vez que a manutenção da companhia não consegue acompanhar a velocidade em que os crimes são cometidos; 700 e 900 Norte e W3 Norte : as falhas decorrem de furtos reiterados, o que exige que as equipes da CEB IPes atuem constantemente na reposição de cabos e luminárias. Para se ter uma ideia, somente na 714 Norte, em 2024, a CEB IPes registrou 20 ocorrências de furto. Neste ano, 15 casos de furto já foram computados em sete meses;

: as falhas decorrem de furtos reiterados, o que exige que as equipes da CEB IPes atuem constantemente na reposição de cabos e luminárias. Para se ter uma ideia, somente na 714 Norte, em 2024, a CEB IPes registrou 20 ocorrências de furto. Neste ano, 15 casos de furto já foram computados em sete meses; Via estádio, sentido Noroeste: após checagem, a CEB IPes não encontrou chamados nos sistemas referentes à falta de iluminação no local. Equipes serão enviadas para checar a informação de falta de iluminação pública.

Em outros endereços, por exemplo, só é possível notar alguma iluminação no local por causa da lua, como é o caso do acesso à EPGU, para quem vem do Eixão Sul, e no Eixo W Norte, na altura da Quadra 102.

Outras regiões como Ceilândia, Águas Claras, Guará e Sudoeste passam pelo mesmo problema, em que os postes estão frequentemente com as lâmpadas desligadas, deixando grandes bolsões desprovidos de energia elétrica e fazendo com que motoristas redobrem também a atenção na pista, a fim de evitar acidentes.