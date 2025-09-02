Cachoeira é fechada após incêndio atingir região de mata em Pirenópolis

Um incêndio florestal de grandes proporções atinge a região de Pirenópolis (GO) desde o último fim semana. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) trabalha para conter as chamas que atingem regiões de cachoeira, colocando em risco o turismo na cidade.

A cachoeira dos Dragões foi interditada nessa segunda-feira (1º/9). Nesta terça (2/9), guarnições vão analisar a segurança na região das quedas d’água das Araras e Veredas, que também podem ser fechados, caso detectado risco aos banhistas.

Segundo o CBMGO, as características da região dificultam o combate ao incêndio. A área é de difícil acesso, com paredões, serras, terrenos irregulares e vegetação fechada e densa.

Além da guarnição do 17º Batalhão Bombeiro Militar (17º BBM) de Pirenópolis, o trabalho conta com o apoio de militares de Anápolis e da força tarefa especializada em incêndios do CBMGO.

Localizada a aproximadamente 150 quilômetros de Brasília, Pirenópolis é uma importante cidade turística, oferecendo roteiros culturais e ecológicos.