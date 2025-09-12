12/09/2025
Cachorro acha 20 kg de drogas em mala e estraga viagem de traficante

Um cão farejador da Polícia Rodoviária Federal (PRF) identificou 20 kg de drogas em uma mala no compartimento de um ônibus, na BR-020, no Distrito Federal, na noite dessa quinta-feira (11/9).

O K9 Kodak – identificação do cão farejador – sinalizou a mala aos agentes, que, ao abrirem a bagagem, encontraram 10 kg de maconha e 10 kg de skunk – variedade mais potente que a maconha e com valor de revenda maior no mercado ilegal.

Assista ao vídeo da operação:

A ação foi realizada durante a fiscalização de um ônibus interestadual de passageiros pelo Grupo de Operações com Cães do Distrito Federal (GOC-DF).

Segundo a PRF, a mala pertencia a um passageiro que afirmou ter pego a droga em Brasília. Ele estava indo ao Nordeste, onde receberia R$ 3 mil pelo transporte da droga.

O indivíduo foi preso em flagrante por tráfico interestadual de drogas e encaminhado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina), onde permanecerá a disposição da Justiça.

