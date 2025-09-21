Cadeirante é flagrado furtando fios de energia em um poste

Um cadeirante foi flagrado em uma cena inusitada e perigosa no bairro Jardim Alvorada, em Maringá, no Noroeste do Paraná. Em um vídeo feito por um morador da região, o homem aparece pendurado em um poste, enquanto sua cadeira de rodas permanece “estacionada” no chão, ao lado. Ele retirava fios de energia elétrica, supostamente para revenda de cobre.

A situação chamou a atenção nas redes sociais pela audácia e pelo risco envolvido na ação, que ocorreu em plena luz do dia. Suspeito já havia sido preso por tráfico. De acordo com informações apuradas pela RIC RECORD Maringá, o mesmo homem havia sido preso em flagrante por tráfico de drogas poucos dias antes, no centro da cidade. A prisão ocorreu durante uma abordagem da Polícia Militar do Paraná (PMPR), que encontrou o cadeirante em negociação com um usuário de drogas.

Durante a ação, os policiais apreenderam pedras de crack e encaminharam os dois homens à delegacia. Em depoimento, o usuário confirmou que estava comprando entorpecentes do suspeito. No entanto, mesmo com o flagrante, o cadeirante foi liberado após cerca de três horas, após ser ouvido pela polícia.

Segundo a Polícia Civil, o homem já possui outras passagens pelo crime de tráfico de drogas. Agora, com o novo flagrante envolvendo o furto de cabos de energia, ele poderá responder por mais um delito, que também é considerado grave por causar prejuízos à rede elétrica e colocar em risco a segurança da população.

Furtos de fios têm se tornado cada vez mais frequentes em diversas cidades brasileiras, alimentados principalmente pelo mercado ilegal de cobre, que paga por materiais retirados de instalações públicas e privadas.

As autoridades alertam que esse tipo de crime pode resultar em interrupções no fornecimento de energia, danos à infraestrutura urbana, além de representar risco de morte para os autores e para quem estiver próximo durante a ação.