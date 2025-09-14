Caetano Veloso quer parte da herança de Olavo de Carvalho. Entenda

Os advogados de Caetano Veloso entraram com um pedido junto a Justiça de São Paulo para que possam participar da discussão sobre a herança de Olavo de Carvalho. A equipe quer garantir que o cantor receba uma indenização milionária do guru bolsonarista, que morreu em 2022.

De acordo com informações do blog de Ancelmo Gois no jornal O Galobo, a multa referente a uma condenação sofrida pelo escritor, que acusou Caetano Veloso de pedofilia, atualmente supera os R$ 4 milhões.

Caetano Veloso

Olavo de Carvalho

Caetano Veloso

Olavo de Carvalho

O caso aconteceu em 2017 e Olavo de Carvalho não excluiu as ofensas. Por isso, o juiz Guilherme Pedrosa Lopes decidiu que o espólio do escritor deve responder pelas dívidas até a conclusão do inventário.

Relembre o caso

Em 2017, Olavo de Carvalho se tornou réu em um processo movido por Caetano Veloso. Na época, o escritor acusou o cantor de pedofilia por conta do romance dele com Paula Lavigne, que começou quando ele tinha 40 anos e ela tinha 13 anos.

Em agosto de 2020, o bolsonarista chegou a pagar R$ 65.966,78 ao famoso por danos morais, mas se recusou a apagar as postagens. A Justiça, então, deu ordem para que os posts fossem excluídos sob uma multa diária de R$ 10 mil, o que culminou na dívida milionária atual.

ContilNet Notícias


