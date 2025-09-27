Café do Acre conquista a Itália e mostra ao mundo a força da Amazônia

O café robusta amazônico, originário do Acre, está fazendo ondas no coração da Europa. A jornada do grão, que atravessou o Atlântico, é mais do que uma simples exportação; é a afirmação da identidade e do sabor único da Amazônia, que agora conquista paladares europeus.

Luís Tchê, Secretário de Agricultura do Estado do Acre, compartilha com entusiasmo a experiência de ver o café acreano sendo apreciado na Itália. “Não estamos aqui para competir, mas para mostrar que o nosso café tem um ‘quê’ a mais. Ele é diferente, tem uma força que só a Amazônia pode proporcionar”, afirma Tchê.

O que torna essa história ainda mais inspiradora é a conexão entre produção e preservação. O café do Acre é cultivado em harmonia com a floresta, mantendo a mata em pé e demonstrando que é possível desenvolver a economia sem comprometer a essência da Amazônia. “É o Acre mostrando ao mundo que desenvolvimento e preservação podem andar juntos”, complementa o secretário.

A representatividade do estado está evidente na diversidade dos produtores que participam dessa jornada. Desde Mâncio Lima até Acrelândia, todos se unem com um mesmo orgulho, evidenciando que o café acreano tem potencial para encantar até os mais exigentes paladares europeus.

Esse avanço no setor cafeeiro só é possível graças a um governo que prioriza o fortalecimento da agricultura familiar e a valorização do produtor rural. “Estamos em um governo que investe na produção, gera emprego e renda, e acredita no potencial do nosso povo”, destaca Tchê.

Os produtores acreanos, que sempre se mostraram resilientes e trabalhadores, agora veem o resultado de seus esforços refletido na aceitação do café no exterior. “Do Estado pequeno e enjoado, estamos indo para o mundo”, afirma o secretário, reforçando a ideia de que a grandeza não está no tamanho do território, mas na força e determinação de sua gente.

Com a história do café robusta amazônico, o Acre não apenas leva seus produtos para além-fronteiras, mas também leva uma mensagem poderosa sobre a capacidade de unir desenvolvimento econômico e preservação ambiental, consolidando-se como um exemplo a ser seguido.