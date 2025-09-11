Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre

Rio Branco foi o berço do Left-Hand, marca que hoje inspira mulheres em diversas capitais do Brasil. Agora, a capital acreana recebe a segunda edição do encontro, em um formato especial, pensado para celebrar histórias, compartilhar experiências e fortalecer laços entre mulheres empreendedoras de sucesso.

No Café Left-Hand, cada detalhe é planejado para gerar conexões reais e oferecer insights práticos. Mais do que um evento, trata-se de um convite às mulheres empreendedoras que reconhecem a importância de estar ao lado de outras líderes, capazes de acelerar jornadas profissionais e abrir caminhos para novas conquistas.

Bate-papo especial com Simone Casas e convidadas

Idealizado por Simone Casas, mentora, palestrante e referência internacional em desenvolvimento humano e empreendedorismo, o evento foi desenhado para proporcionar inspiração, ferramentas práticas e networking de alto impacto, elementos fundamentais para quem busca crescer e ampliar sua presença no mercado.

Segundo Simone Casas, o grande diferencial desta edição é a força das conexões:

“O Left-Hand retorna a Rio Branco com a proposta de dar continuidade às relações já criadas e abrir espaço para novas empreendedoras. O formato intimista, pensado para apenas 20 participantes, permite que cada mulher viva uma experiência direta, verdadeira e transformadora. Aqui, ninguém sai igual: é um ambiente para fortalecer sua visão de futuro e se conectar ao propósito de transformar negócios e vidas”.

Virada de chave

Entre as participantes da primeira edição, realizada em Rio Branco, está a jornalista e empresária da Comunicação, Andréia Oliveira, que destaca o impacto transformador do encontro:

“O Left-Hand foi exatamente o que eu precisava para virar a chave profissional e alcançar o sucesso. Essa conexão me fez enxergar o meu potencial como comunicadora e me apontou caminhos que eu acreditava não poder trilhar. A rede criada pela Simone tem o poder de levantar mulheres, ajudá-las a conquistar espaço e explorar de forma estratégica o seu potencial. Tenho certeza de que esta edição será muito especial.”

Informações do evento

📅 Data: 16 de setembro de 2025

📍 Local: Rio Branco – AC

🎟️ Vagas limitadas (apenas 20 participantes)

As inscrições já estão abertas e as vagas estão se esgotando rapidamente.

👉 Se você sente que é hora de mudar de nível, esta é a sua oportunidade de estar cercada de mulheres que já estão conquistando grandes resultados.

🔗 Mais informações e inscrições: QR Code disponível nos materiais de divulgação ou pelo telefone (68) 99208-6102.