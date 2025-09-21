Caio Bonfim recupera aliança de casamento perdida em Mundial de Atletismo

O brasiliense Caio Bonfim recuperou, neste domingo (21/9), a aliança de casamento que havia perdido durante a conquista do ouro na prova dos 20 km da marcha atlética, no Mundial de Atletismo, em Tóquio.

O anel estava em Osaka, a cerca de 500km da capital japonesa, e foi encontrado após mobilização da população local, sendo entregue pela organização do evento pouco antes dele embarcar de volta para o Brasil.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Caio mostrou o momento em que recebeu o anel de volta. Assista:

A joia tem valor simbólico para o atleta, pois foi confeccionada com o ouro de seis alianças dos pais, representando mais de 30 anos de história familiar.

Bonfim utiliza a peça como amuleto, beijando-a antes e durante as competições. Além dela, também carrega outro anel com os nomes dos filhos.

Caio chegou a contar sobre o objeto perdido em entrevista à transmissão do SporTV após conquista do ouro. “A minha aliança caiu no terceiro quilômetro. E eu pensei: acho que minha esposa só vai me perdoar se eu conseguir outro ouro. Fiquei falando pro pessoal que estava perto que ela estava no chão. Acho que ela vai me perdoar. Vou tentar encontrar”, brincou o marchador.

Com a vitória em Tóquio, Bonfim finalizou a prova em 1h18min35 e alcançou o quarto pódio em Mundiais, tornando-se o brasileiro com mais medalhas em competições deste nível.