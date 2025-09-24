“Caiu a casa do Eduardo”, alfineta líder do PT sobre processo na Câmara

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias, fez uma provocação em seu perfil na rede social X carregada de deboche à direita nessa terça-feira (23/9). Uma das falas foi em relação ao deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). O petista afirmou que “caiu a casa do Eduardo Bolsonaro!” e que a direita “está desesperada”.

“Depois de muita luta, o traidor da Pátria foi parar no Conselho de Ética e já não é — nunca foi! — líder da minoria”, afirmou Lindbergh que estava acompanhado do colega de parlamento Rogério Correia (PT, à direita a imagem), quando também disse que a direita “está desesperada”.

Deputado afirma que “casa caiu”

A provocação de Lindbergh se deu depois de o Conselho de Ética da Câmara instaurar um processo disciplinar contra o filho do ex-presidente. O trâmite pode levar à cassação de seu mandato.

A acusação de traidor da pátria feita por Lindbergh é porque há um inquérito no Supremo Tribunal Federal (STF) que investiga a autação do deputado brasileiro nos EUA. O filho do ex-presidente Bolsonaro estaria envolvido em ações em território norte-americano com o objetivo da aplicação de sanções a autoridades brasileiras.

Outro ponto citado pelo petista a respeito da situação de Eduardo foi a decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de indeferir, na segunda-feira (22/9), a indicação a sua indicação como líder da minoria. Eduardo reside nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano.

Mais alfinetadas

Ainda na mensagem publicada na rede social, Lindbergh celebra o sucesso das manifestações do último domingo (22/9) contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem e ao Projeto de Lei da Anistia.

“Graças à mobilização do povo enterramos a anistia, a PEC da blindagem e a redução de penas para os golpistas. Vitória atrás de vitória! Agora é a hora da virada popular: isenção de imposto de renda, pec da segurança, fim da escala 6×1. A luta continua!”, escreveu Lindbergh.

O Projeto de Lei que aumenta a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil foi pautado por Motta para a próxima quarta-feira (1º/10), fato este comemorado por Lindbegh.

Na gravação, o líder do PT na Câmara também citou o discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nos Estados Unidos, nessa terça como um “show”.