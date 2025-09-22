Caixa prepara novo concurso: presidente diz que edital está “na fase final”

Vem aí mais oportunidades na Caixa. Em entrevista nesta segunda (22/9), durante evento dos 59 anos do FGTS, o presidente Carlos Vieira afirmou que a estatal está finalizando um novo edital — com vagas para engenheiros, arquitetos e outros cargos (a confirmar). Cronograma e quantitativos ainda não foram divulgados.

O que já se sabe

Status: edital “em fase de finalização”, segundo o presidente.

Perfis previstos: Engenharia, Arquitetura e áreas a confirmar.

Último concurso (2024): 4.050 vagas (imediatas + CR) para níveis médio e superior ; salários até R$ 14.915 (+ benefícios; ganhos reais podem superar R$ 17 mil ).

Validade prorrogada: para Técnico Bancário Novo , válida de 06/08/2025 a 08/2026 .

Convocações (até abr/2024): 2.476 aprovados (1.182 TBN TI e 1.250 TBN atendimento/comercial).

Como foi o último edital (referência para estudar)

Organizadora: Fundação Cesgranrio .

Etapas – Técnico Bancário: objetiva, redação, heteroidentificação (se aplicável) e exames admissionais.

Etapas – Médico/Eng. Seg. Trabalho: objetiva, discursiva, títulos, heteroidentificação (se aplicável) e exames.

Aplicação das provas: 26/05/2024 (BR inteiro, com RS remarcado para 29/09); 1,2 milhão de inscritos.

Dicas rápidas para já começar

Base comum de estudos (TBN): Língua Portuguesa, Matemática/RLM, Atualidades, Informática, Atendimento/Vendas, Conhecimentos Bancários.

Técnico de TI: reforce Lógica, Programação, Redes, BD, Segurança e DevOps (conforme matriz 2024).

Eng./Arq.: acompanhe conteúdos específicos e normas técnicas usuais nos editais da Caixa.

Resumo

Fontes: entrevista de Carlos Vieira ao Correio Braziliense (22/9); Caixa Econômica Federal (informes institucionais); Fundação Cesgranrio (edital 2024 e comunicados).

Redigido por ContilNet.