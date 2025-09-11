Caixa Seguridade anuncia destituição de seu diretor-presidente

O Conselho de Administração da Caixa Seguridade aprovou nessa quarta-feira (10/9) a destituição do diretor-presidente, Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Mattos.
Até o momento, o motivo da destituição do executivo não foi informado.
De acordo com a Caixa Seguridade, o comando da seguradora ficará, temporariamente, a cargo do diretor-financeiro, o economista Edgar Vieira Soares, até que haja a indicação e aprovação de um novo nome para o cargo de CEO.
Caixa Seguridade
Criada em 2015, a Caixa Seguridade é uma empresa subsidiária da Caixa Econômica Federal e que gere os negócios de seguros, previdência, capitalização e outros ramos de seguridade da Caixa.
O objetivo da empresa, uma das maiores do país no setor, é facilitar o acesso a esses produtos e serviços, com uma ampla rede de distribuição da Caixa – que inclui agências, casas lotéricas e correspondentes bancários.
A Caixa Seguridade tem ações negociadas na Bolsa de Valores do Brasil (B3) sob o código CXSE3.