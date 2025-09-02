Call of Duty vai virar filme pelas mãos da Paramount Pictures

A Paramount Pictures confirmou, nesta terça-feira (02), que está produzindo um filme live-action de Call of Duty, marcando a primeira vez que a franquia da Activision será adaptada para os cinemas.

O CEO da Paramount, David Ellison, declarou que o projeto é “um sonho que se tornou realidade” e destacou que a meta é entregar a mesma qualidade já vista em sucessos como Top Gun: Maverick. Já o presidente da Activision, Rob Kostich, afirmou que a Paramount foi escolhida como “parceiro estratégico ideal” para dar vida ao universo militar da série.

Por enquanto, não há informações sobre elenco, direção ou data de lançamento. O acordo inicial prevê apenas um longa-metragem, mas, caso seja bem recebido pelo público, há chances de expansão para uma franquia cinematográfica.

Com mais de 500 milhões de cópias vendidas em todo o mundo, Call of Duty tem um potencial imenso de atrair tanto fãs quanto novos espectadores. O anúncio chega em um momento em que adaptações de games estão em alta em Hollywood, com exemplos recentes como Super Mario Bros. O Filme, Sonic e o aguardado longa de The Legend of Zelda.

Enquanto o filme não chega, os fãs podem se preparar para o lançamento de Call of Duty: Black Ops 7, previsto para 14 de novembro de 2025, disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Game Pass.

📌 Fonte: Paramount Pictures / Activision / Tec Mundo

✍️ Redigido por ContilNet