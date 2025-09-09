Calor chega a 33°C em Rio Branco nesta terça, com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite

Os moradores de Rio Branco devem se preparar para um dia de calor combinado com mudanças no tempo. De acordo com informações do Climatempo, esta terça-feira (9) será de sol durante a manhã, mas com aumento gradativo de nuvens. A partir da tarde, há condições para pancadas de chuva, que também podem se estender para a noite.

As temperaturas devem variar entre 23°C, no início do dia, e chegar aos 33°C no período da tarde. A umidade relativa do ar ficará entre 56% e 92%, índices que reforçam a sensação de abafamento.

A previsão ainda aponta volume estimado de 1,7 milímetro de chuva, com 71% de probabilidade de ocorrência. Os ventos devem soprar de forma leve a moderada, atingindo até 4 km/h, com predominância da direção norte.

O cenário climático segue o padrão típico do período, quando o calor intenso favorece a formação de nuvens carregadas e pancadas rápidas de chuva.