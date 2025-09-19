Calor dá trégua: onda de frio chega ao Acre trazendo chuvas intensas na terça-feira

O pesquisador meteorológico Davi Friale alertou para a chegada de uma nova onda polar ao Acre na próxima terça-feira (23), que deve mudar o cenário de calor intenso registrado nos últimos dias. Segundo ele, a atuação desse fenômeno vai trazer instabilidade ao tempo e favorecer a ocorrência de chuvas em várias regiões do estado.

De acordo com a previsão publicada em seu site O Tempo Aqui, “a chegada de mais uma onda polar deixa o tempo extremamente instável, com chuvas a qualquer momento, desde as primeiras horas do dia, podendo ser acompanhadas de temporais, principalmente no centro do estado e no vale do Juruá”.

Antes disso, o fim de semana ainda será marcado por altas temperaturas, embora com ventos constantes. As máximas devem variar entre 34ºC e 37ºC, enquanto as mínimas ficarão entre 21ºC e 24ºC em todos os municípios acreanos. “Os dias e noites serão muito ventilados, porém, o calor também estará presente”, destacou Friale.

Até segunda-feira (22) a previsão indica pancadas de chuva rápidas e isoladas, sem grandes temporais. Ainda assim, não estão descartados eventos atmosféricos localizados em algumas cidades.

Com a frente fria, as temperaturas não devem despencar de forma brusca, mas haverá alívio no calor excessivo. “Essa onda polar será fraca, mas diminuirá sensivelmente o calor dos últimos dias”, explicou o pesquisador.