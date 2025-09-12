Calorão: DF chega a 35,9 ºC e bate recorde de temperatura mais uma vez

Parece história repetida, mas não é. Pelo quarto dia seguido, o Distrito Federal bateu o recorde de dia mais quente do ano. Nesta sexta-feira (12/9), às 16h, a estação de Águas Emendadas, em Planaltina, do Instituto Nacional de Meteorologia (Imnet) registrou 35,9 ºC. Isso supera os índices dos três últimos dias: 35,7 ºC, nessa quinta-feira (11/9); 34,7 ºC na quarta-feira (11/9); 34,2 ºC na terça-feira (10/9).

Segundo o Inmet, além de Águas Emendadas, todas as outras estações tiveram seus próprios recordes de temperaturas do ano: 33,6 ºC (Brasília); 33,3 ºC (Brazlândia); 34,7 ºC (Gama); e 34,1 ºC (Paranoá).

A umidade relativa do ar também atingiu níveis baixos, de acordo com dados do Inmet. A menor foi registrada no Gama e em Planaltina, que ficaram na casa dos 10%. No Plano Piloto, a umidade ficou em 11%. Os registros ocorreram às 16h.

O DF está em alerta vermelho para a baixa umidade do ar. O aviso Inmet ressalta que há grande risco de incêndios florestais e à saúde — doenças pulmonares, dores de cabeça e etc.