Câmara aprova projeto que cria um sistema nacional de educação

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (3/9) o projeto que cria o Sistema Nacional de Educação (SNE), com regras para que os Estados adotem políticas e programas educacionais.

O texto segue agora para análise no Senado.

O relator, deputado Rafael Brito (MDB-AL), estabeleceu a criação da Comissão Intergestores Tripartite da Educação (Cite) e da Infraestrutura Nacional de Dados da Educação (INDE), que permitirá compartilhar dados educacionais entre os entes federativos.

Em seu parecer, Brito destacou que “já decorreram quase 11 anos sem que esta disposição tenha sido cumprida”, em referência ao prazo previsto pelo Plano Nacional de Educação (PNE) 2014-2024. O plano é um documento que estabelece metas e diretrizes para a educação em todo o país.

Leia também

Entre os principais pontos do SNE estão: