Câmara Legislativa aprova criação do Cartão Uniforme Escolar no DF

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou, nesta terça-feira (2/9), um Projeto de Lei (PL) que cria o Cartão Uniforme Escolar.

De autoria do Poder Executivo, a iniciativa visa assegurar a alunos da rede pública de ensino subsídios para auxiliar na compra de uniforme por meio do cartão, em estabelecimentos credenciados pela Secretaria de Educação.

Leia também

O valor do benefício será definido com base em pesquisa de preços, considerando o custo médio do conjunto de itens que compõem o uniforme escolar.

O Banco de Brasília (BRB) fornecerá o cartão, assim como faz com outros programas como o Material Escolar e o Prato Cheio.

Os uniformes deverão atender o padrão definido pela Secretaria de Educação, além de apresentar qualidade e durabilidade adequadas para o uso diário, de acordo com o projeto de lei.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou a criação do programa durante entrevista concedida ao Metrópoles, em abril deste ano.

“Nós vamos lançar ainda neste ano o Cartão Uniforme também, porque aí nós pegamos duas coisas que são importantes: um é o lado da família poder fazer a sua compra e, do outro lado, você incentiva também os pequenos empresários”, afirmou, à época.

Aprovado no Plenário da Casa, o projeto segue para sanção do chefe do Executivo local.