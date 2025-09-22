Camaronês do DF ensinava “truque” para limpar dinheiro manchado

Após ser preso por policiais do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) e da Polícia Militar de Goiás (PMGO), um camaronês naturalizado brasileiro, residente no Distrito Federal, foi flagrado tentando comprar um restaurante de R$ 1,8 milhão em Caldas Novas (GO) com dinheiro manchado.

Segundo a polícia, o homem de 49 anos contatou um empresário interessado no comércio e propôs pagar em dinheiro vivo, mas explicou que as cédulas estavam manchadas com tinta preta para passar despercebidas na alfândega.

Durante a negociação com o proprietário do estabelecimento, o suspeito explicou como “limpar” a grana. Segundo ele, seria necessário um solvente químico vendido por R$ 65 mil. O estrangeiro carregava um cofre repleto de notas manchadas, em reais e dólares, aparentemente reais.

O camaronês foi detido na sexta-feira (19/9), após a Polícia Civil e Militar serem alertadas sobre a negociação suspeita e prenderem o homem em flagrante. O material utilizado na tentativa de compra também foi apreendido.

Ele foi autuado por estelionato, permaneceu em silêncio durante o interrogatório e segue preso à disposição da Justiça.