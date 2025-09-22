Camaronês do DF ensinava “truque” para limpar dinheiro manchado

Após ser preso por policiais do Grupo Especial de Investigações Criminais (Geic) e da Polícia Militar de Goiás (PMGO), um camaronês naturalizado brasileiro, residente no Distrito Federal, foi flagrado tentando comprar um restaurante de R$ 1,8 milhão em Caldas Novas (GO) com dinheiro manchado.
Leia também
-
Camaronês do DF tenta comprar comércio de R$ 1,8 mi com grana manchada
-
Quem é o juiz de paz preso por manter jovem em cárcere por 7 dias no DF
-
Tarado do banheiro: homem filma mulheres em bar da Asa Norte e é preso
-
Comida envenenada: avó que chorou em enterro é presa por morte da neta
Segundo a polícia, o homem de 49 anos contatou um empresário interessado no comércio e propôs pagar em dinheiro vivo, mas explicou que as cédulas estavam manchadas com tinta preta para passar despercebidas na alfândega.
Durante a negociação com o proprietário do estabelecimento, o suspeito explicou como “limpar” a grana. Segundo ele, seria necessário um solvente químico vendido por R$ 65 mil. O estrangeiro carregava um cofre repleto de notas manchadas, em reais e dólares, aparentemente reais.
Veja imagens:
3 imagensFechar modal.1 de 3
Camaronês preso em Caldas Novas
Reprodução / PCGO2 de 3
As notas apreendidas
Reprodução / PCGO3 de 3
Dinheiro manchado, que estava dentro do cofre e foi apreendido
Reprodução / PCGO
O camaronês foi detido na sexta-feira (19/9), após a Polícia Civil e Militar serem alertadas sobre a negociação suspeita e prenderem o homem em flagrante. O material utilizado na tentativa de compra também foi apreendido.
Ele foi autuado por estelionato, permaneceu em silêncio durante o interrogatório e segue preso à disposição da Justiça.