30/09/2025
Universo POP
Virginia Fonseca rebate críticas sobre coreografia em estreia como rainha de bateria da Grande Rio
Andressa Urach surpreende em gravação com pai, irmã, filho e ex-marido
Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond
‘Vale Tudo’ promete duas mortes impactantes e o retorno surpreendente de Leonardo
Rapper Oruam realiza desejo curioso em primeira noite fora da prisão
Zé Felipe publica primeira foto de mãos dadas com Ana Castela
BBB 26 terá cinco casas de vidro pelo Brasil e grupo de veteranos junto com pipoca e camarote
Wagner Moura desponta como possível vencedor do Oscar 2026 por papel em filme brasileiro
Solteira, Carol Nakamura fala que está mais seletiva aos 40 e revela: “3 meses sem beijar”
Que peixão! Ana Castela fica impressionada com o talento de Zé na pescaria

Câmera de segurança flagra roubo de motocicleta no Joafra, em Rio Branco

Vídeo mostra suspeito subtraindo veículo na região do Joafra

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Um homem foi filmado por uma câmera de segurança roubando uma motocicleta na região do Joafra, em Rio Branco, na noite da última segunda-feira (29). As imagens registram o momento exato em que o suspeito se aproxima do veículo, verifica o entorno e, em seguida, subtrai a moto.

Moradores da área relatam preocupação com a segurança após o crime, já que casos de roubo de motocicletas têm aumentado na região. A ação foi rápida, mas acabou registrada em vídeo, que já circula em grupos de vizinhos e redes sociais locais.

A Polícia Civil de Rio Branco ainda não informou se houve prisão do suspeito, mas está investigando o caso. Autoridades orientam que qualquer informação sobre o paradeiro do homem ou da motocicleta seja comunicada imediatamente pelo número (68) 99985-5572.

Além de auxiliar na recuperação do veículo, denúncias podem ajudar na identificação e prisão do autor do crime, evitando que novos episódios aconteçam na região.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost