Câmera de segurança flagra roubo de motocicleta no Joafra, em Rio Branco

Um homem foi filmado por uma câmera de segurança roubando uma motocicleta na região do Joafra, em Rio Branco, na noite da última segunda-feira (29). As imagens registram o momento exato em que o suspeito se aproxima do veículo, verifica o entorno e, em seguida, subtrai a moto.

Moradores da área relatam preocupação com a segurança após o crime, já que casos de roubo de motocicletas têm aumentado na região. A ação foi rápida, mas acabou registrada em vídeo, que já circula em grupos de vizinhos e redes sociais locais.

A Polícia Civil de Rio Branco ainda não informou se houve prisão do suspeito, mas está investigando o caso. Autoridades orientam que qualquer informação sobre o paradeiro do homem ou da motocicleta seja comunicada imediatamente pelo número (68) 99985-5572.

Além de auxiliar na recuperação do veículo, denúncias podem ajudar na identificação e prisão do autor do crime, evitando que novos episódios aconteçam na região.

Veja o vídeo: