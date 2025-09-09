“Câmera do beijo” do Coldplay: ex detalha relação com mulher flagrada

Quase 2 meses após o flagrante da “câmera do beijo” no show Coldplay, que causou um verdadeiro alvoroço nas redes sociais, o marido da mulher filmada abraçada a um colega de trabalho resolveu se manifestar.

Andrew Cabot, CEO da empresa de bebidas Privateer Rum, deu detalhes do processo de divórcio com Kristin Cabot. Através de um representante, o empresário afirmou que ele e a então esposa já estavam “separados de forma privada e amigável várias semanas antes do show do Coldplay”.

“A decisão de divórcio já estava em andamento antes daquela noite. Agora que o pedido de divórcio se tornou público, Andrew espera que isso proporcione um encerramento respeitoso às especulações e permita a sua família a privacidade que sempre prezou. Nenhum outro comentário público será feito”, disse o homem à revista People.

O empresário Andy Byron, CEO da empresa de tecnologia Astronomer, foi flagrado traindo a esposa no show do Coldplay em Boston no dia 16 de julho.

Andrew Cabot (centro) e o flagra de sua ex, Kristin Cabot, com o ex-CEO da Astronomer Andy Byron

Andy Byron pode processar o Coldplay

Andy Byron e Kristin Cabot

CEO é flagrado em suposta traição durante show do Coldplay

Andy Byron: do flagra em show do Coldplay a gastos milionários no OnlyFans

Ele foi filmado abraçado à chefe de recursos humanos da companhia, Kristin Cabot , durante a tradicional “câmera do beijo”. As imagens logo viralizaram.

, durante a tradicional “câmera do beijo”. As imagens logo viralizaram. Ao perceberem que estavam sendo filmados, os dois até tentaram esconder os rostos e disfarçar, mas já era tarde demais.

demais. Chris Martin, vocalista do Coldplay, ainda chegou a comentar a situação . “Olha esses dois aí”, disse. “Ou eles estão tendo um caso… ou são muito tímidos”, brincou o cantor, arrancando risos do público.

. “Olha esses dois aí”, disse. “Ou eles estão tendo um caso… ou são muito tímidos”, brincou o cantor, arrancando risos do público. Após a polêmica, Kristin Cabot pediu demissão da empresa . A Astronomer informou em nota que Byron também pediu desligamento do cargo.

. A Astronomer informou em nota que Byron também pediu desligamento do cargo. Andy Byron estaria preparando um processo contra a banda Coldplay e teria dito a pessoas próximas que se sentiu “humilhado”.

De acordo com o site The Economic Times, o empresário pode processar o Coldplay e os organizadores do evento por tê-lo mostrado no telão abraçado a Kristin Cabot, que atuava como chefe de recursos humanos da mesma empresa.

Fontes próximas a Andy Byron teriam afirmado que o ex-CEO planeja entrar com uma ação judicial alegando “sofrimento emocional” e “invasão de privacidade”. O empresário teria se sentido humilhado após as imagens viralizarem nas redes sociais. Além disso, teria dito que não deu autorização para que sua imagem fosse transmitida durante o show.

“Ele não consentiu em ser filmado ou humilhado publicamente. Ele acha que o Coldplay o transformou em meme”, disse o advogado Camron Dowlatshahi. “Se formos criativos, uma possível ação seria por difamação, especificamente no que se refere ao fato de Chris Martin caracterizar os dois como tendo um ‘caso’”, reforçou.

Ainda segundo pessoas próximas, Andy Byron teria afirmado que as imagens que ganharam o mundo prejudicaram não apenas sua vida pessoal, como também sua carreira profissional. Ele foi desligado da Astronomer após a polêmica da suposta traição viralizar.

Além disso, ele também foi abandonado pela mulher, Megan Byron. Segundo o The New York Post, após toda a repercussão do caso, ela teria deixado a casa da família e estaria reclusa em uma mansão de US$ 2,4 milhões (aproximadamente R$ 13 milhões) em Kennebunk, no estado do Maine.