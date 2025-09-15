Camila Cabello canta Ai se Eu te Pego e Michel Teló reage à homenagem

Camila Cabello surpreendeu o público do The Town ao interpretar o hit brasileiro Ai se Eu te Pego, de Michel Teló. A artista cubana cantou em português, tocando violão acompanhada de um sanfoneiro. Nas redes sociais, Teló reagiu à homenagem da estrela pop.

Camila Cabello

Michel Teló tem sucessos como “Ai se eu te pego” e “Humilde residência”

Camila Cabello

Amor de Carnaval? Michel Teló pede Thais Fersoza em casamento de novo

“Turma, que momento especial! Ver a Camila Cabello cantando Ai se Eu te Pego só com sanfona e violão foi lindo demais. Obrigado, Camila, ficou muito bonito na sua voz! Sensacional!”, escreveu o cantor.

A atriz Thais Fersoza, esposa de Teló, fez questão compartilhar uma longa declaração ao companheiro. “Que orgulho, marido! Você merece demais esse reconhecimento mundial! Por anos e anos mesmo! O que você fez é histórico e ficará para sempre no coração de todos! Um grande marco para música brasileira. Quanto orgulho sua família tem de você!”, comentou.

A performance de Camila gerou repercussão entre os internautas. Parte do público exaltou o carinho da cantora pelo Brasil, enquanto outros criticaram a escolha da música para o tributo. Durante o show, ela também dançou um remix do sucesso funk Tubarão Te Amo.

amo tanto ela! desde sempre ela nunca deixou de demonstrar carinho ao brasil — ronaldinho (@euronaldtavares) September 15, 2025

Essa música é horripilante, Michel telo foi um surto coletivo ele não canta nada e as músicas são horríveis, não me sinto confortável de falar de nenhum artista dessa forma mas é chocante pra mim ele ser considerado artista — Pedring (@mileyandramente) September 15, 2025