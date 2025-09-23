23/09/2025
Camila Queiroz nega convite para novela de Walcyr Carrasco e foca na sequência de “Beleza Fatal”

Escrito por Portal Leo Dias
camila-queiroz-nega-convite-para-novela-de-walcyr-carrasco-e-foca-na-sequencia-de-“beleza-fatal”

Grávida de sua primeira filha com Klebber Toledo, Camila Queiroz voltou a ser assunto nos bastidores da teledramaturgia após rumores de que estaria em negociações para protagonizar a próxima novela das nove da Globo, escrita por Walcyr Carrasco. A produção, com título provisório “Quem Ama Cuida”, está prevista para substituir “Três Graças” no horário nobre em outubro de 2026, mas não deve contar com a atriz.

Segundo apuração publicada na Folha de S.Paulo , o convite teria partido do próprio Walcyr Carrasco, mas Camila agradeceu a proposta e recusou por priorizar os primeiros meses da maternidade. A atriz também já sinalizou positivamente para a Warner Bros. Discovery e a produtora Coração da Selva, responsáveis pela sequência de “Beleza Fatal”, novela que protagonizou no HBO Max.

Veja as fotos

Reprodução / Instagram: @camilaqueiroz
Camila Queiroz em RomaReprodução / Instagram: @camilaqueiroz
Autor Raphael Montes, Camila Queiroz e Silvio de Abreu / reprodução
Autor Raphael Montes, Camila Queiroz e Silvio de Abreu / reprodução
Instagram
Instagram
Casamento às Cegas / Foto: Aline Arruda/Netflix
Casamento às Cegas / Foto: Aline Arruda/Netflix
camila queiroz 2
Camila Queiroz

Camila Queiroz não participa de novelas na Globo desde “Amor Perfeito” (2023). A atriz ganhou fama em 2015 ao viver Angel em “Verdades Secretas”, também assinada por Carrasco, e coleciona trabalhos em produções como “Êta Mundo Bom!” (2016), “Pega Pega” (2017) e “Verão 90” (2019).

No entanto, a relação da atriz com o autor foi marcada por uma saída conturbada durante as últimas gravações de “Verdades Secretas 2” (2021), quando não participou das cenas finais, que precisaram ser concluídas com uma dublê.

