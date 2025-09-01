Camilla teria sido vítima de assédio na adolescência, diz autor real

A rainha Camilla teria enfrentado uma situação de assédio na adolescência. É o que afirma o autor real Valentine Low no livro Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street, ainda sem previsão de lançamento no Brasil.
A situação teria ocorrido na década de 1960, em um trem rumo a Paddington, no centro de Londres. Um homem teria apalpado a futura rainha da Inglaterra na viagem, que reagiu dando um chute nas partes íntimas do agressor.
De acordo com o autor, ao chegar à estação, a jovem Camilla relatou o ocorrido a um policial, resultando na prisão do assediador.
A majestade é casada com o rei Charles desde 2005
Segundo o jornal britânico The Sun, a mulher do rei Charles revelou o episódio em 2008 para Boris Johnson, então prefeito de Londres, durante uma reunião. Na ocasião, ela também expressou interesse em criar centros de apoio a vítimas de abuso sexual. Mais tarde, a iniciativa se concretizou com a abertura de três centros especializados, dois deles inaugurados pela própria rainha Camilla.
A rainha consorte é conhecida pelo engajamento em causas sociais, especialmente no combate à violência contra mulheres. Atualmente, aos 78 anos, a rainha Camilla segue se dedicando as causas.
