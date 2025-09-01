Camilla teria sido vítima de assédio na adolescência, diz autor real

A rainha Camilla teria enfrentado uma situação de assédio na adolescência. É o que afirma o autor real Valentine Low no livro Power and the Palace: The Inside Story of the Monarchy and 10 Downing Street, ainda sem previsão de lançamento no Brasil.

A situação teria ocorrido na década de 1960, em um trem rumo a Paddington, no centro de Londres. Um homem teria apalpado a futura rainha da Inglaterra na viagem, que reagiu dando um chute nas partes íntimas do agressor.

De acordo com o autor, ao chegar à estação, a jovem Camilla relatou o ocorrido a um policial, resultando na prisão do assediador.

A majestade é casada com o rei Charles desde 2005

Segundo o jornal britânico The Sun, a mulher do rei Charles revelou o episódio em 2008 para Boris Johnson, então prefeito de Londres, durante uma reunião. Na ocasião, ela também expressou interesse em criar centros de apoio a vítimas de abuso sexual. Mais tarde, a iniciativa se concretizou com a abertura de três centros especializados, dois deles inaugurados pela própria rainha Camilla.

A rainha consorte é conhecida pelo engajamento em causas sociais, especialmente no combate à violência contra mulheres. Atualmente, aos 78 anos, a rainha Camilla segue se dedicando as causas.

Antes de se tonar rainha, Camilla era duquesa de Cornualha

Camilla é casada com Charles

Recentemente, Charles e Camilla visitaram a Jordânia

Segunda mulher do príncipe Charles, Camilla soma polêmicas

Camilla Parker e Kate Middleton assumiram maior protagonismo real nos últimos meses

A rainha Elizabeth II com os dois sucessores ao trono e as respectivas esposas

Ao se casar, Camilla recebeu o título de duquesa de Cornualha

