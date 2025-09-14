Caminhão da dupla Rionegro & Solimões se envolve em grave acidente

Escrito por Metrópoles
caminhao-da-dupla-rionegro-&-solimoes-se-envolve-em-grave-acidente

O caminhão da dupla sertaneja Rionegro & Solimões se envolveu em um grave acidente neste domingo (14/9). O veículo colidiu de frente com um carro no km 49 da BR-369, entre Bandeirantes e Andirá, no Paraná.

O carro transportava três pessoas e duas delas ficaram em estado grave, sendo levadas ao pronto-socorro. A terceira pessoa recebeu atendimento em uma ambulância, mas não foi hospitalizada. Os integrantes do caminhão da dupla sertaneja estão bem.

“Informamos que, felizmente, os dois ocupantes do caminhão da dupla passam bem, sem ferimentos. Os ocupantes do outro veículo envolvido foram prontamente socorridos pelas equipes do SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal, recebendo todo o atendimento necessário”, diz a nota da equipe de Rionegro & Solimões.

