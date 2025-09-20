Caminhão que transportava máquina pesada derruba fios de energia em bairro de Rio Branco; vídeo

Um caminhão que levava uma máquina pesada derrubou fios de energia elétrica na Rua Rio Grande do Sul, em Rio Branco, na manhã desta sexta-feira (20).

O incidente ocorreu em frente à Escola Heloísa Mourão Marques, próximo à ladeira do Bola Preta. Por conta da altura da carga, os fios foram atingidos e acabaram caindo.

De acordo com um internauta que registrou a cena em vídeo, a queda afetou parte dos serviços da região: “Danificou os cabos de internet, e quase causou um grande curto-circuito na rede de energia”, relatou.

O trânsito ficou congestionado, já que parte da via precisou ser isolada.

VEJA O VÍDEO: