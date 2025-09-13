Caminhão tomba na BR-364, na estrada de Sena Madureira e derruba três postes de energia durante temporal

Um caminhão tombou na BR-364, no trecho que liga Bujari a Sena Madureira, na tarde deste sábado (13), durante um forte temporal que atingiu o Acre. O acidente derrubou três postes de energia elétrica, provocando transtornos para quem trafegava pela estrada e para os moradores da região.

De acordo com relatos, a queda da rede elétrica afetou diretamente o fornecimento de energia, deixando comunidades no escuro. O impacto também comprometeu os serviços de internet, prejudicando usuários até municípios distantes, como Cruzeiro do Sul.

Até a noite do mesmo dia, a eletricidade e a conexão não haviam sido restabelecidas, o que aumentou a preocupação da população local. Equipes responsáveis pela manutenção ainda não divulgaram previsão oficial para a normalização dos serviços.

