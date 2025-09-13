Campeonato Alemão: Bayern goleia Hamburgo e se isola na liderança

Em jogo realizado neste sábado (13/9), o Bayern de Munique goleou o Hamburgo por 5 x 0 e se isolou na liderança do Campeonato Alemão. Os gols da partida foram marcados por Gnabry, Pavlović, Harry Kane, duas vezes, e Luís Diaz.

Com a vitória, o Bayern vai a nove pontos e é líder isolado da competição. Além disso, os bávaros chegaram ao seu 14º gol em três jogos disputados, uma média de 4,6 gols por partida. Já o Hamburgo, tem apenas um empate e está na 17ª colocação.

O primeiro gol da goleada foi com apenas três minutos de jogo. Gnabry recebeu dentro da área, deu uma caneta em seu defensor, bateu cruzado e marcou. Aos nove, o Bayern fez boa jogada coletiva até que Harry Kane passou para Pavlović finalizar e ampliar o placar.

Aos 23 , o árbitro da partida foi chamado ao VAR e marcou pênalti para o Bayern por bola na mão de Soumahoro, do Hamburgo. Na cobrança, Harry Kane bateu cruzado e fez o terceiro.  Seis minutos depois, Kimmich cobrou falta rápido, passou para Luis Díaz, o colombiano chutou com desvio e colocou 4 x 0 no placar.

No segundo tempo, o gol que selou a goleada por 5 x 0. O Bayern puxou contra-ataque desde a sua defesa, até que a bola chegasse para Harry Kane na intermediária, o inglês passou para Olise e o francês devolveu. O camisa nove driblou seu marcador e estufou as redes pela última vez.

 

 

