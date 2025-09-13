Campeonato Espanhol: Real Madrid vence com um a menos e segue como 1º

Mesmo com um a menos desde os 31 minutos do primeiro tempo, o Real Madrid venceu a Real Sociedad, neste sábado (13/9), por 2 x 1 e se manteve como líder do Campeonato Espanhol. Kylian Mbappé e Arda Güler marcaram para os merengues e Oyarzabal, de pênalti, fez o gol da equipe do País Basco.

Com a vitória, o Real Madrid continua com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol e é líder da competição. Já a Real Sociedad ainda não ganhou e, com apenas dois pontos, amarga a 17ª colocação.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Mbappé abriu o placar do jogo após erro da Real Sociedad

Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images 2 de 4

Dean Huijsen foi expulso ainda no primeiro tempo

Cesar Ortiz Gonzalez/Soccrates/Getty Images 3 de 4

Arda Güler marcou o segundo do Real Madrid

Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images 4 de 4

Oyarzabal diminuiu para a Real Sociedad

Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Aos 12 minutos de jogo, Mikel Goti tocou forte para trás, o zagueiro da Real Sociedad não alcançou e a bola caiu nos pés de Mbappé, o francês arrancou, saiu cara a cara com Álex Remiro e abriu o placar da partida.

Porém, o que estava bom, complicou. Aos 31, Huijsen foi expulso com cartão vermelho direto após derrubar Oyarzabal em campo de ataque. O arbitro da partida interpretou que o zagueiro era o último defensor antes do goleiro e o ejetou do confronto.

Confira o lance:

TARJETA ROJA A HUIJSEN POR ESTO CUANDO AJN QUEDABA MILITAO pic.twitter.com/WQ412lFsLg — (fan) gam (@mbaafraude) September 13, 2025

Mesmo com um a menos em campo, aos 44, o time merengue ampliou. Mbappé recebeu em profundidade, driblou marcador, chegou a linha de fundo e passou para Arda Güler marcar o segundo do Real Madrid.

Logo no início do segundo tempo, Ander Barrenetxea cruzou em direção a área, mas no caminho a bola tocou no braço aberto de Carvajal e o juiz marcou pênalti. Na cobrança, Oyarzabal bateu cruzado e diminuiu para a Real Sociedad.

Após o gol, os donos da casa pressionavam o Real Madrid e lutavam contra o tempo e a defesa adversária para conseguir o empate do jogo. Porém, a Real Sociedad não conseguiu igualar o marcador e a vitória ficou com os Blancos.

O Real Madrid volta a campo na próxima terça-feira (16/9), às 16h, no Estádio Santiago Bernabéu contra o Olympique de Marseille pela primeira rodada da Champions League. Já a Real Sociedad joga apenas na sexta-feira (19/9), às 16h, no Estádio Olímpico de La Cartuja, contra o Bétis, pelo Campeonato Espanhol.