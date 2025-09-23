Canadá e Europa pedem que Israel restaure corredor médico em Gaza

Canadá e Europa pediram a Israel na segunda-feira (22/9) que restaurasse o corredor médico entre Gaza e a Cisjordânia, inclusive Jerusalém Oriental, para permitir que os pacientes tenham acesso a tratamentos emergenciais.

Em uma declaração conjunta, os ministros das Relações Exteriores do Canadá e de mais de 20 países europeus – Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Suécia e Suíça – afirmaram estar prontos para fornecer contribuições financeiras, equipe médica e equipamentos para os palestinos que precisam de cuidados fora de Gaza.

“À medida que o desastre humanitário na Faixa de Gaza continua a se desenrolar, há uma necessidade urgente de ampliar o tratamento médico dos pacientes”, informa o comunicado divulgado pela agência turca Anadolu.

Os ministros apelaram a Israel para suspender as restrições à entrega de medicamentos e equipamentos médicos e permitir que a ONU e os parceiros humanitários realizem “trabalhos que salvam vidas”.

Eles também citaram a Resolução 2286 do Conselho de Segurança da ONU, que pede ao país governado por Benjamin Netanyahu que respeite e proteja o pessoal médico e garanta sua passagem segura.

Israel matou mais de 65 mil palestinos em uma ofensiva brutal em Gaza após um ataque transfronteiriço do Hamas contra Israel iniciado em 7 de outubro de 2023.