23/09/2025
Universo POP
Bruna Biancardi acusa Virginia de desrespeito e contesta versão sobre ligação para Neymar
Após flagra com Allan, Dado deixa de seguir Wanessa nas redes
Neymar posta clique fofíssimo com a caçula Mel enquanto se recupera de lesão
Filmagens de “Homem-Aranha: Um Novo Dia” são paralisadas após acidente com Tom Holland
Após boatos, Lívia Andrade surge com Marcos Araújo e afasta rumores
Mães de Virginia e Vini Jr. aparecem juntas e alimentam rumores de romance
O que já se sabe sobre a morte de JP Mantovani em acidente de moto
Toy Story 30 anos: collabs fashion que surfam na nostalgia — Levi’s, Vans e Adidas
Horóscopo desta segunda-feira: Sol em Libra e Marte em Escorpião destacam acordos e coragem
Virginia se pronuncia sobre relação com Vini Jr. pela primeira vez

Canadá e Europa pedem que Israel restaure corredor médico em Gaza

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
canada-e-europa-pedem-que-israel-restaure-corredor-medico-em-gaza

Canadá e Europa pediram a Israel na segunda-feira (22/9) que restaurasse o corredor médico entre Gaza e a Cisjordânia, inclusive Jerusalém Oriental, para permitir que os pacientes tenham acesso a tratamentos emergenciais.

Em uma declaração conjunta, os ministros das Relações Exteriores do Canadá e de mais de 20 países europeus – Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Suécia e Suíça – afirmaram estar prontos para fornecer contribuições financeiras, equipe médica e equipamentos para os palestinos que precisam de cuidados fora de Gaza.

Leia também

“À medida que o desastre humanitário na Faixa de Gaza continua a se desenrolar, há uma necessidade urgente de ampliar o tratamento médico dos pacientes”, informa o comunicado divulgado pela agência turca Anadolu.

Os ministros apelaram a Israel para suspender as restrições à entrega de medicamentos e equipamentos médicos e permitir que a ONU e os parceiros humanitários realizem “trabalhos que salvam vidas”.

Eles também citaram a Resolução 2286 do Conselho de Segurança da ONU, que pede ao país governado por Benjamin Netanyahu que respeite e proteja o pessoal médico e garanta sua passagem segura.

Israel matou mais de 65 mil palestinos em uma ofensiva brutal em Gaza após um ataque transfronteiriço do Hamas contra Israel iniciado em 7 de outubro de 2023.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost