Candangão Série B: assista Aruc x Planaltina ao vivo e com imagens

O Metrópoles transmitirá ao vivo e com imagens pelo YouTube o duelo entre Aruc x Planaltina, válido pela segunda rodada da Segundinha. O jogo acontecerá no Estádio Defelê, na Vila Planalto, no sábado (6/9), às 15h30 e terá portões fechados.

O Metrópoles adquiriu os direitos do Candangão Série B junto à Federação de Futebol do Distrito Federal e, neste ano de 2025, também transmitiu as fases finais do Candangão Sub-20, torneio vencido pelo Real Brasília.

A exibição das partidas é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com a transmissão ao vivo e com imagens da Série D do Campeonato Brasileiro. Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance.

