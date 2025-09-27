27/09/2025
Candangão Série B: assista Brasília x Luziânia ao vivo e com imagens

O Metrópoles transmitirá ao vivo e com imagens pelo YouTube o duelo entre Brasília x Luziânia, válido pela quinta rodada da Segundinha. A partida acontecerá no Abadião, na Ceilândia, neste sábado (27/9), às 15h30.

Metrópoles na Segundinha

O Metrópoles adquiriu os direitos do Candangão Série B junto à Federação de Futebol do Distrito Federal e, neste ano de 2025, também transmitiu as fases finais do Candangão Sub-20, torneio vencido pelo Real Brasília.

A exibição das partidas é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance. O grupo tem também a transmissão ao vivo e com imagens da Série D do Campeonato Brasileiro, da Copa Paulista, Copa Santa Catarina e do Torneio de Abertura do NBB.

Além disso transmitiu também diversos eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude e o Mega Drift Brasil.

