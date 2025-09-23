Cantora acreana Duda Modesto relembra experiência com o The Voice e inspira fãs; VÍDEO

A cantora acreana Duda Modesto emocionou seguidores ao compartilhar um capítulo marcante da sua trajetória musical. Dez dias após o nascimento da filha, ela recebeu a ligação de um produtor do The Voice Brasil para participar de uma entrevista em Manaus.

Mesmo no período de resguardo, Duda decidiu arriscar. Com apenas 20 dias de vida da filha, que ficaria com o pai, organizou as malas e viajou sozinha até a capital amazonense. A entrevista foi realizada na filial da Globo, mas a experiência foi desafiadora: a artista relata que enfrentou todos os desaficos do pós-parto e quebra de resguardo, além de uma grande pressão emocional.

“Chorei muito quando saí da sala. Repeti a música no estúdio, mas saí me sentindo derrotada. Depois disso, entrei em um bloqueio artístico tremendo”, contou. Foram quase doze meses afastada do palco, até que, incentivada por amigos, ela retomou a carreira. Pouco depois, a pandemia interrompeu novamente sua caminhada.

Duda destaca que passou anos enfrentando a chamada “síndrome da impostora”, mas compreendeu que aquela chance não seria a única em sua vida. “Decidi que eu mesma seria a maior apoiadora da minha carreira”, afirmou, deixando uma mensagem de força e superação para seus fãs.

O relato da artista repercutiu nas redes, com mensagens de incentivo e reconhecimento pela sua coragem. A publicação se transformou em um verdadeiro convite para que outros jovens artistas não desistam dos seus sonhos, mesmo diante das maiores dificuldades, e ainda que as oportunidades pareçam ser as únicas que teremos, essa não precisa ser uma verdade absoluta.

Veja o vídeo: