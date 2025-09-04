Capotamento deixa feridos e trava trânsito no Eixão Sul

Dois homens ficaram feridos em um acidente na tarde desta quinta-feira (4/9), na via de acesso ao Eixão Sul, conhecida como agulinha. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

O trânsito está parcialmente interditado na altura da 112 Sul neste momento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência e prestou socorro aos envolvidos. Um dos feridos é Gabriel Oliveiro Rebouças, 32 anos, que estava no carro que capotou. O outro é José Carlos de Jesus, 65 anos, que conduzia uma Volkswagen Saveiro Robust. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

Um dos veículos teve a orta dianteira esquerda arrancada

Duas vítimas, cada uma de um dos veículos, foram transportadas ao Hospital de Base

O Corpo de Bomebiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência

De acordo com o filho de José Carlos, Samuel Alves de Jesus, o pai estava a caminho do trabalho e sofreu escoriações no braço e lesão na cabeça. “Ele chegou a mandar mensagem pra um amigo meu que me avisou. Estava consciente”.