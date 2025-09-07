07/09/2025
Capricórnio: confira o horóscopo de hoje (7/9) para seu signo

Circule, participe de eventos, confira a agenda cultural e aproveite o feriado para enriquecer sua bagagem. A conversa vai rolar solta nos encontros e interações deste domingo.

A Lua cheia trará informações preciosas e novidades imperdíveis. Aproveite também para falar com irmãos, decidir investimentos e planejar uma viagem a dois. Saiba quais são os casais de signos mais estáveis — e os mais caóticos

