“Careca do INSS” começa a falar na CPMI

Acompanhe o depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”. “Sempre acreditei que a verdade, sustentada em fatos e documentos, seria o suficiente para afastar a mentira, a inveja e a calúnia que vem sendo disseminadas desde o início dessa investigação”, iniciou Antunes, em sua defesa. Quando foi começar a sessão de perguntas, porém, já houve confusão e o deputado federal Zé Trovão (PL-SC) levantou e foi para cima do advogado do Careca do INSS, fazendo com que a sessão fosse suspensa por alguns instantes. O depoente chegou a levantar e ameaçar ir embora. A sessão foi retomada, mas Antunes não respondeu às perguntas do relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar (União-AL).

CPI do INSS pede prisão preventiva e quebra sigilos do advogado Nelson Wilians. Wilians foi alvo no último dia 9 de operação da Polícia Federal por envolvimento em esquema de fraudes na Previdência. PF chegou a pedir a prisão do advogado, mas STF negou (G1)

Não é bem assim. Motta desautoriza Paulinho e diz que votação de Imposto de Renda não depende de anistia. Presidente da Câmara afirma que isenção do IR vai ao plenário na quarta (1º) e não está vinculada ao projeto de redução de penas. Em pressão ao PT, relator havia dito que não aprovar seu texto poderia inviabilizar a proposta do governo Lula (Folha)

Voz das ruas ainda assusta. Após o Senado enterrar a PEC da Blindagem ainda em uma comissão, líderes do PL e do Centrão passaram a temer que o projeto da ‘Dosimetria’, ou anistia, tenha o mesmo fim. Por sinal, o clima entre as duas Casas, que começou bem neste ano, começou a azedar e desandar (G1)

PL da Anistia será aprovado com mais de 400 votos, projeta aliado de Paulinho. A expectativa é que o parecer do deputado vá à votação no plenário na semana que vem e seja aprovado com apoio expressivo, maior ainda que o da malfadada PEC da Blindagem na semana passada (O Globo)

PL da Dosimetria pode reduzir pena de Bolsonaro para 16 anos. Relator deve propor absorção dos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito – tese já adotada por três ministros do STF (O Globo)

Paulinho da Força pressiona PT e diz que impasse sobre redução de penas põe em risco isenção do IR. Relator afirma que, se projeto não for votado na terça (30), a medida tributária pode não ser apreciada no dia seguinte. Petistas veem chantagem, mas não admitem votar a favor do benefício a condenados por golpismo (Folha)

Ingrato do C4r4lh0?. Jair Bolsonaro externou a aliados sua insatisfação com as manifestações de Eduardo Bolsonaro. O ex-presidente avalia que o filho está “falando muito” e que, a cada vez que se pronuncia, prejudica ainda mais o pai. A tônica de ameaças — seja contra parlamentares, membros do Judiciário ou até aliados do pai, como Valdemar Costa Neto — seria um dos principais incômodos (O Globo)

Isso é Direitos Humanos. Saúde de Bolsonaro vira assunto no STF e torna Papuda improvável. Ministros do STF avaliam melhor local para o cumprimento da pena

Jatinho de R$ 2,8 milhões liga senador do PDT ao Careca do INSS. Senador Weverton e lobista investigado pela Farra do INSS faziam uso de um mesmo jatinho, que pertence a advogado do Careca do INSS

Esquema de venda de combustível adulterado ligado ao PCC é alvo de nova operação do MP e da polícia. Segundo os investigadores, crime organizado usa postos de combustíveis e exploração de jogos de azar para lavar dinheiro. 25 mandados de busca e apreensão são cumpridos nesta quinta